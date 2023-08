LE PAGELLE DI REGGIANA-PALERMO 1-3. I rosa vincono e convincono al Mapei Stadium

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince in casa della Reggiana per 3-1 grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. Rosa in superiorità numerica dal 41' ma, a differenza della partita col Bari, oggi si è vista un'anima e qualche buona geometria. Sabato contro la Feralpisalò, il Palermo esordirà ufficialmente al Barbera con un unico obiettivo: vincere.

PIGLIACELLI 6,5

Parte forte con un paio di interventi prodigiosi, come la smanacciata su Pieragnolo al 12', e poi si dedica ad aiutare la manovra alleggerendo la retroguardia quando gli avversari salgono in pressing sulla trequarti. Sul pari della Reggiana non ha l'esplosività per anticipare il tocco di Lanini dentro l'area piccola o forse la vede troppo tardi.

MATEJU 6

Viene assistito maggiormente dai compagni e sembra anche più sicuro in difesa come dimostrano alcuni interventi difensivi d'alta scuola. Sul finale prima sbaglia un intervento su Lanini, poi arriva vicino al gol con una conclusione che esce di poco sopra la traversa.

LUCIONI 7

Porta in vantaggio il Palermo con un siluro terra-aria da pochi metri e dirige la line difensiva, pur con qualche sbavatura. Sul gol di Lanini perde di vista il pallone per seguire l'uomo ma arriva in ritardo sia su uno che sull'altro. Al di là di qualche piccolo episodio, si conferma leader della retroguardia ed elemento indispensabile negli equilibri del Palermo.

CECCARONI 6,5

Parte male prima con un tocco involontario di mani in area e poi perdendosi Rozzio su un calcio d'angolo, poi prende le misure e sale in cattedra anche lui.

LUND 7

Mette lo zampino sul primo gol con un tiro al volo su uno schema su calcio d'angolo e dimostra atletismo e fisicità buttandosi nella mischia senza paura. AURELIO (dal 73') 6,5 sfiora il gol dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo con una conclusione al volo che esce di poco al lato.