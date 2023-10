Reggiana, Cigarini: “Ci tenevo a fare bene contro il Venezia. In B squadre forti”

Luca Cigarini, centrocampista della Reggiana, ha rilasciato dichiarazioni sul momento della formazione emiliana

⚽️

La neopromossa Reggiana non sta riuscendo a esprimersi al meglio. Inizio ottimo in Coppa Italia contro il Pescara ma la formazione non è riuscita ad ingranare la marcia in campionato ritrovandosi a ridosso della zona retrocessione. Tra i protagonisti c'è Luca Cigarini. Il centrocampista è stato intervistato. Ecco le dichiarazioni ufficiali riprese da TuttoReggiana:

"Le emozioni si provano sempre però non nascondo che per me è stata una partita particolare, una delle poche in cui ci tenevo a far bene soprattutto a livello personale perché ero reduce da un periodo in cui giocavo poco, in cui non riuscivo a dare il mio contributo come avrei voluto fare. È stata quindi una partita diversa, se ne contano poche, forse cinque, in cui ci tenevo a far bene personalmente"

CON NESTA -"È un rapporto come ci deve essere tra giocatore e allenatore. A volte non sei d’accordo con le scelte ma le devi capire e non nascondo che giustamente un giocatore deve aver sempre la voglia di giocare, che abbia venti, venticinque o trentasette anni come li ho io. Ho sempre voglia di giocare e voglio sempre giocare, se però l’allenatore fa altre scelte probabilmente le prende per il bene della squadra e vanno accettate. A volte è più facile, a volte meno, però il periodo che ho passato non è stato dei più facili, questo è sicuro".

SERIE B -"È strana perché le squadre sono forti, fisicamente pronte, tecnicamente e tatticamente di buon livello e noi, come ho sempre detto, siamo gli ultimi arrivati e gli ultimi arrivati devono imparare a stare zitti e a pedalare oltre a dare qualcosa in più. Glu ultimi arrivati sono quelli meno pronti, se noi non abbiamo quel qualcosina in più rispetto alle altre squadre faremo sempre fatica. Ripensando alla gara di domenica penso che il Venezia, senza nulla togliere a noi, sia una squadra probabilmente più pronta per affrontare questo campionato, però noi l’abbiamo approcciata molto meglio a livello di testa e abbiamo vinto"

