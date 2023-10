Lecco, Bonazzoli: “Pisa, Palermo e Reggiana? Alzeremo l’asticella. Sul rigore…”

Il Lecco sprofonda sotto i colpi di Nestorovski e Quaranta che risollevano l'Ascoli. In mezzo il calcio di rigore non regolamentare di Di Stefano che scivolando sul dischetto ha colpito la sfera con entrambi i piedi. Parte con una sconfitta l'avventura sulla panchina lombarda di Emiliano Bonazzoli che ha commentato così ai microfoni di leccochannelnews.it questo ko per 0-2:

"Non parlo sicuramente di sfortuna, perché la fortuna va cercata e non aspettare che arrivi. Ho visto un ottimo primo tempo, abbiamo creato tanto e siamo arrivati molto sul fondo: la squadra ha proposto per offendere, ci è mancata la finalizzazione. Rigore? Di Stefano ha la personalità per calciare un rigore, ha provato ieri. L’episodio lo paghi, bisogna cercare di non commetterli perché sull’1-1 non l’avremmo mai persa: le cose sarebbero cambiate. Sul secondo gol siamo saliti male, in ritardo e quando concedi a gente esperta poi diventa difficile ribattere. Bisogna resettare e pensare già alla partita di martedì. Ci sono delle qualità e bisogna lavorarci, anche mentalmente per evitare gli errori individuali. L’Ascoli non ha fatto grandissime cose, ma è stato concreto dietro e ha badato al sodo: una squadra che si deve salvare fa così".