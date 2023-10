Venezia, Antonelli: “Reggiana? Gara trabocchetto, saremo affamati”

Le parole del direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, in vista del prossimo impegno contro la Reggiana.

"È carica e vuole la prima vittoria da regalare al pubblico amico: è una gara trabocchetto, ancor più insidiosa se il Venezia non si presentasse davvero affamato. Se ci sentissimo più forti anziché aspettarci una battaglia, sicuramente non avremmo capito nulla dell’avversario né della nostra missione in questa Serie B".