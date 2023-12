Pisa-Ascoli, Castori: “Scontro diretto. Vogliamo risultato positivo, sono sereno”

Nonostante la vittoria contro il Catanzaro 1-0 grazie alla rete di Pedro Mendes , l' Ascoli si trova terzultimo a quota sedici punti in classifica. La quota salvezza però, ne dista soltanto uno. Alla vigilia della sfida contro il Pisa , appaiato a quota diciotto punti, ha rilasciato dichiarazioni Fabrizio Castori . Ecco le parole:

“E’ uno scontro diretto, il Pisa è avanti di due punti, quindi dobbiamo tornare a casa con un risultato positivo. La squadra ha tratto beneficio dalla vittoria sul Catanzaro, conscia di potersela giocare con qualunque avversario. Stiamo crescendo di mentalità, nel modo di giocare, che è molto dispendioso dal punto di vista fisico, ma la squadra sta riuscendo ad alzare i volumi di gioco e ha dato le risposte giuste sul campo. Questo mi rende sereno.Sabato sarà la classica partita di B, molto combattuta e dal risultato incerto, dovremo dare il massimo di noi stessi, recitare bene lo spartito che stiamo imparando e dovremo fare una partita da Ascoli. Il Pisa è una squadra forte, con giocatori di grande esperienza e qualità, non mi piace entrare nel merito del campionato dell’avversario e non mi piace mettere il naso nelle vicende altrui perché non vivo il contesto del Pisa”.