Parma, Moratti: “Spero di vedere i ducali in Serie A. Giocano bene e se la meritano”

Lo storico ex presidente dell'Inter commenta la stagione attuale del Parma, attuale capolista della Serie B nonostante lo scivolone di Lecco.

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta di Parma soffermandosi sul campionato attuale dei ducali e sui dolci ricordi che riaffiorano ricordando il "Tardini" che vide la sua ex squadra vincere il campionato.

"Parma è una città bellissima, sorprendente e accogliente. Ha tutto per essere una piccola capitale del vivere bene: cultura, passione, cibo di prim'ordine. Non a caso il mio piatto del cuore sono gli anolini in brodo. Oltretutto, ho il dolce ricordo dello scudetto del 2008, vinto proprio a Parma sotto un diluvio universale con i gol di Ibrahimovic".