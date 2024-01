Parma-Ascoli, Pecchia: “Risultato positivo. Campionato aperto fino alla fine”

"Non è una passeggiata, se si vince è perché tante cose funzionano. Questo è un risultato positivo che ci permette di andare avanti. Venerdì ci sarà una partita completamente diversa. Passerò per monotono, ma questa è la B e le partite si giocano una dopo l'altra. Il campionato è aperto fino all'ultima giornata. Io lo continuo a dire e i ragazzi ne sono consapevoli. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Oggi avremmo dovuto saltare velocemente la linea di pressing e cercare spazi, dove avremmo dovuto essere più killer. Non serviva un particolare palleggio. L'Ascoli fa una partita maschia e quando ci prendono alti dobbiamo uscire in verticale rapidamente, quasi a un tocco. Mi dispiace per le tante occasioni create, dobbiamo insistere e cercare la via del gol". Resta dunque viva la corsa per la promozione diretta, con Como e Venezia che inseguono a quattro punti.