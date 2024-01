Venezia-Sampdoria, Pirlo: “Ci siamo complicati la vita da soli. Dobbiamo combattere”

“Partita difficile da commentare per tanti episodi, siamo rimasti in dieci e ci siamo complicati la vita da soli facendo errori sia di valutazione che personali. Purtroppo siamo questi, siamo pochi. Non avevamo la possibilità di cambiare, avevamo solo un ragazzo della Primavera. Diventa difficile poi quando hai la coperta corta. La squadra ha fatto il massimo, c’è da fargli i complimenti, non era facile rimanere in partita come abbiamo fatto, cercando anche di ribaltarla. Andiamo avanti, avremo un giocatore in meno per la squalifica di Bendetti. Lo spirito è stato ottimo, non rimproveriamo niente a loro. Dobbiamo combattere ogni partita”.