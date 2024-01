Venezia-Sampdoria, Vanoli: “Grande determinazione. Cancelliamo il girone di andata”

SODDISFATTO - “Si, sono soddisfatto. Oggi questi ragazzi sono entrati in campo con una determinazione, voglia e cattiveria degne di una grande squadra. Ciò nonostante siamo riusciti a riaprire una partita incredibile e non possiamo buttar via una grande prestazione con dei momenti così. Ma ai miei ragazzi vanno fatti i complimenti, perché hanno lavorato alla grande. Quando si sta su, l’ho già detto, bisogna anche saper gestire i momenti della gara, sempre con intensità. Invece, a volte, noi torniamo indietro. Questa è una cosa in cui dobbiamo crescere. I ragazzi ne sono consapevoli di questo e comunque, sono stati bravi, successivamente, a reagire”.