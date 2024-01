Parma, agente di Man: “Dennis giocatore più importante. Rinnovo? Non so ancora ma…”

"Dennis Man è un giocatore decisivo per il Parma. Probabilmente gli offriranno una proroga del contratto. Non lo so ancora, non è ancora successo. Per lui è abbastanza complicato partire e per il Parma accettare. È già il loro giocatore più importante. Sono in lotta per la promozione, quindi è piuttosto complicato. In inverno non ci sono molti trasferimenti spettacolari. In Italia non ci sono tanti soldi come in Inghilterra".