Palermo-Modena, i precedenti: show al Barbera! Dallo 0-3 in Coppa al 5-2 in rimonta

I precedenti tra Palermo e Modena allo stadio “Renzo Barbera". Dal 2002, un successo a testa e un pareggio

⚽️

Rosanero che dopo il passo falso contro il Cittadella nella prima sfida del 2024 vogliono vincere per riavvicinarsi alla zona promozione che adesso dista sei punti. Emiliani che devono riprendere la marcia playoff dopo aver raccolto solamente due punti nelle ultime cinque sfide, con l'ultima vittoria che risale al due dicembre scorso, contro la Reggiana. Questo e tanto altro il match del sabato del ventunesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Palermo di Eugenio Corini e il Modena di Paolo Bianco. Il confronto è in programma oggi, 20 gennaio, allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15.

I PRECEDENTI

Palermo e Modena si affrontano per la venticinquesima volta allo stadio "Renzo Barbera". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, un successo dei rosanero, una canarina ed un pareggio il trend delle due squadra.

PALERMO-MODENA 0-0 (SERIE B 2013/2014)

Quella stagione i tifosi rosanero la ricordano bene essendo quella del ritorno in massima serie dopo solo una stagione in Serie B. Nella sfida contro il Modena, le aquile impattarono in uno 0-0. Inizio importante degli uomini di Iachini che andarono vicini al vantaggio con Hernandez il cui tiro viene salvato sulla linea da Cionek. Risposero gli emiliani senza rendersi troppo pericolosi. Brividi lungo la schiena per la formazione di Novellino quando N'Goyi colpì la traversa. Nella ripresa ancora vicino al gol l'uruguaiano ex Hull City. Molina anch'esso di testa colpì il legno. Nel finale i rosanero cercheranno i tre punti ma non riuscirono a sbloccarla.

PALERMO-MODENA 0-3 (COPPA ITALIA 2014/2015)

I siciliani tornano in Serie A con la vittoria del campionato. Nel terzo turno di Coppa Italia affrontarono il Modena dal quale vennero ridimensionati con un sonoro 0-3. Al 5' subito vantaggio con bomber Ferrari. Ottima reazione dei rosanero guidati dagli argentini Dybala e Vazquez con la Joya che segna ma in fuorigioco. Proprio al termine della prima frazione su un presunto fallo raddoppiano i canarini con Beltrame che con un tap-in batte Ujkani. Nella ripresa ancora gli uomini di Iachini a fare la gara senza riuscire a trafiggere Pinsoglio. Al 86' cala il tris Schiavone con un bel tiro a giro.

PALERMO-MODENA 5-2 (SERIE B 2022/2023)

Nella stagione che sancisce il ritorno del Palermo in Serie B dopo il fallimento, la sfida contro i canarini termina con una manita. Match nel quale i padroni di casa si trovarono senza il bomber Brunori squalificato. Inizio importante degli ospiti che passano in vantaggio al 4' grazie a Strizzolo. I rosanero reagiscono rendendosi molto pericolosi prima di trovare il pareggio con Tutino al 25'. Passano cinque minuti e ancora Strizzolo firma la sua doppietta personale. Inizia la ripresa e la truppa di Corini la riapre con Soleri. I canarini troverebbero il nuovo vantaggio ma il Var annulla il gol per fuorigioco. Beffa per la squadra di Tesser quando su una incomprensione, nella quale sono protagonisti alcuni giocatori canarini, Verre ne approfitta e fa esplodere il pubblico. Successivamente prima rete in Sicilia per l'ex PontederaAurelio. Nel finale Vido si procura un rigore che lui stesso trasforma. E' 5-2 al termine dei novanta minuti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.