Palermo-Genoa, da Galeoto e Arcoleo a Toni e Gilardino: la formazione dei doppi ex

Il suggestivo undici riporta 'in campo', tra gli altri, anche Sirigu e Santana

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Nella quinta giornata del campionato di Serie B, venerdì 9 settembre alle ore 20:30, Palermo e Genoa si affronteranno allo stadio "Renzo Barbera".

Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale dei “doppi ex” dagli anni 2000 in poi (con un'unica eccezione), proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex rosanero e rossoblù, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERI

Partendo dall'estremo difensore, sono diverse le opzioni a disposizione. Noto fu lo scambio di portieri nel 2009 tra Palermo e Genoa, con Marco Amelia in direzione Liguria e Rubinho in direzione Sicilia. Come in occasione della formazione dei doppi ex con il Torino, anche in questo caso viene premiato Salvatore Sirigu. L'attuale portiere del Napoli è stato uno dei capisaldi del tecnico Delio Rossi a Palermo per due anni, entrando a far parte di una delle formazioni più gloriose della storia del club. L'ultima esperienza di Sirigu con il Genoa risale proprio alla stagione scorsa, unica disputata in rossoblù, conclusasi con la retrocessione in Serie B.

DIFENSORI

Il primo nome della retroguardia è quello di Francesco (detto Ciccio) Galeoto. Palermitano di nascita, non sarà il solo nella nostra formazione. In maglia rosanero ha conquistato il cuore dei tifosi tra il 1995 ed il 1997, mentre passa al Genoa nella seconda metà della stagione 2006-2007, contribuendo alla promozione in Serie A dei liguri. La coppia dei centrali sarà costituita da Cesare Bovo ed Ezequiel Muñoz , due difensori che hanno giocato in coppia a Palermo nella stagione 2010/2011, diventando i punti fermi del reparto arretrato e che in rossoblù hanno raccolto circa una cinquantina di presenze a testa. Chiude la difesa Giuseppe Biava, pilastro dei rosanero dal 2004 al 2008 e che passò al Genoa proprio per le due stagioni successive.

CENTROCAMPISTI

Nel nostro ipotetico undici titolare dei doppi ex, quello del centrocampo è il reparto più ristretto, sacrificatosi per un attacco più che stellare. Il primo dei due nomi è quello di Giovanni Tedesco, anche lui già comparso in questo format avendo indossato anche la maglia della Reggina. Nel 2006, il Palermo lo prelevò proprio dal Genoa, club con il quale aveva raccolto 77 presenze tra Serie B e Serie C1. Chiude il reparto l'unica eccezione alla regola di questo format che prevede la presenza di doppi ex che hanno militato in uno dei due club presi in esame almeno negli anni 2000: si tratta di Ignazio Arcoleo, un nome troppo importante per essere tralasciato. Colonna portante del calcio palermitano negli anni '80 ed apprezzato tecnico in rosanero verso la fine degli anni '90, Arcoleo ha passato trascorsi importanti anche con il Genoa dal 1974 al 1978.

ATTACCANTI

L'ultimo reparto è uno dei più folti e le nostre quattro scelte lasciano libero sfogo alla fantasia, dal momento che difficilmente una formazione così sbilanciata verso l'attacco verrebbe schierata da un allenatore se non in caso di risultato da recuperare. Il primo nome è quello di Mario Santana, una meteora al Genoa nella stagione 2013/2014 ma decisamente di rilievo per quanto riguarda la storia del Palermo. Nome più che altisonante quello di Luca Toni, anche in questo caso non si tratta di un'esperienza particolarmente memorabile in maglia rossoblù, con solamente tre gol realizzati nella stagione 2010/2011, ma con la casacca rosanero il classe 1977 ha vissuto probabilmente il periodo migliore della propria carriera, trascinando il Palermo prima in Serie A e successivamente in Coppa UEFA. Si aggiunge alla lista anche Mauricio Pinilla, classico rapinatore d'area di rigore con una discreta tecnica che in rosanero ha disputato una stagione e mezza ben figurando. Chiude il reparto ed anche l'undici titolare il campione del mondo Alberto Gilardino, protagonista di una salvezza conquistata all'ultima giornata di campionato con il Palermo nel 2016 e che in rossoblù ha collezionato 50 presenze condite da 19 reti.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare dei doppi ex di Palermo e Genoa:

Modulo 4-2-4: Sirigu; Galeoto, Bovo, Muñoz , Biava; Giovanni Tedesco, Arcoleo; Santana, Gilardino, Pinilla, Toni.

Questo il totale dei doppi ex dagli anni 2000 (con un'unica eccezione) ad oggi:

PORTIERI: Sirigu, Ujkani, Tzorvas, Lupatelli, Rubinho, Amelia

DIFENSORI: Goldaniga, Muñoz , Bovo, Eros Pisano, Cassani, Biava, Modesto, De Rosa, Galeoto

CENTROCAMPISTI: Hiljemark, Luca Rigoni, Di Gennaro, Gasbarroni, Giovanni Tedesco, Nocerino, Mutarelli, Codrea, Arcoleo

ATTACCANTI: Puscas, Gilardino, Toni, Pinilla, Santana, Jankovic, Caracciolo, Boselli, Makinwa, Mascara.