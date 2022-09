Reggina-Palermo, da Pigliacelli a De Rose e Brienza: la formazione dei doppi ex

Il suggestivo undici riporta 'in campo', tra gli altri, anche Barreto e Tedesco

A cura di Davide Raja

Nella quarta giornata del campionato di Serie B, sabato 3 settembre alle ore 14:00, Reggina e Palermo si affronteranno allo stadio "Granillo". Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale dei “doppi ex” dagli anni 2000 in poi, proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex rosanero e amaranto, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERE

Per quanto riguarda il ruolo del portiere, il primo nome che salta agli occhi è quello di Mirko Pigliacelli. L'attuale portiere rosanero ha giocato la seconda parte della stagione 2013-2014 con la Reggina in prestito dal Parma. Arrivato in Sicilia in estate dal Craiova, il classe 1993 prenota il primo posto della formazione titolare dei doppi ex. Un altro ex, Colombi, è l'attuale estremo difensore degli amaranto; in rosanero ha raccolto solamente una presenza in Serie A.

DIFENSORI

In questo ipotetica formazione titolare abbiamo optato per una difesa a tre. Prende spazio sul centrodestra Thiago Cionek, approdato a Palermo (in Serie A) nel corso della sessione invernale di calciomercato 2015/2016 e rimasto in Sicilia fino all'estate del 2018, dove ha raccolto un totale di cinquanta presenze. Il difensore brasiliano di origine polacche è attualmente uno dei titolari della Reggina di Inzaghi. Al centro del reparto arretrato ecco Salvatore Aronica, palermitano di nascita, che ha vestito la maglia rosanero solamente per una parte della stagione 2012/2013. Con la maglia amaranto, l'ex Napoli ha raccolto ottantaquattro presenze, distribuite in tre esperienze diverse nel corso della propria carriera da calciatore, terminata proprio in Calabria. Adattato sul centro-sinistra, la nostra ipotetica difesa dei doppi ex si conclude con Francesco Modesto. L'ex Parma è arrivato a Palermo nel 2002 in Serie B, faticando a trovare spazio ed ottenendo soltanto tredici presenze. Tuttavia, alla Reggina, il duttile laterale è riuscito ad esprimere il proprio potenziale, disputando tre stagioni in Serie A ad alti livelli con un totale di 104 presenze raccolte.

CENTROCAMPISTI

Nomi di rilievo, oltre che recenti, per quanto concerne il reparto di centrocampo. Il più folto della nostra ipotetica formazione di doppi ex. Francesco De Rose e Jacopo Dall'Oglio hanno di recente lasciato Palermo. Ed entrambi hanno scritto pagine importanti delle rispettive carriere in maglia amaranto. Duelli in famiglia per le successive due posizioni della zona nevralgica, con Luca e Nicola Rigoni, il primo centrocampista goleador della stagione 2014/2015 supportato dai vari Vazquez e Dybala. E quello tra Giovanni e Giacomo Tedesco, con la scelta che ricade sul primo, il quale ha iniziato la propria carriera con la Reggina e l'ha chiusa proprio con il "suo" Palermo. Impossibile non inserire nella formazione titolare Edgar Barreto, che proprio in Calabria ha conosciuto il calcio italiano e la Serie A. Successivamente, il mediano paraguaiano è diventato il capitano del club rosanero, oltre che perno del centrocampo per quattro campionati. Chiude il reparto di centrocampo Aimo Diana, unico esterno di ruolo del nostro "undici titolare", meteora nella Reggina mentre a Palermo ha disputato due stagioni di buon livello.

ATTACCANTI

Il reparto più ristretto è proprio quello avanzato. Dei possibili nomi, ne abbiamo scelti due che uniscono tecnica, esperienza, leadership e senso del gol. Il primo è quello di Franco Brienza, colosso della storia del club rosanero con ben 185 presenze raccolte tra Serie A, B e C. Mentre con la Reggina ne ha totalizzato ottantuno. Chiude l'undici, il centravanti David Di Michele che con la maglia amaranto ha raccolto 132 presenze. Probabilmente la sua squadra più rappresentativa, mentre a Palermo ha disputato una stagione completa nel 2006-2007 ed una parte del campionato precedente, essendo arrivato nella sessione di calciomercato invernale. Menzioni d'onore per altri due calciatori ricordati con stima ed affetto dalla piazza rosanero, ovvero Kyle Lafferty e Makinwa.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare dei doppi ex di Reggina e Palermo:

Modulo 3-5-2: Pigliacelli; Thiago Cionek, Aronica, Modesto; De Rose, Barreto, Luca Rigoni, Giovanni Tedesco, Diana; Brienza, Di Michele.

Di seguito, il totale dei doppi ex di Reggina e Palermo dagli anni 2000 in poi:

PORTIERI: Pigliacelli, Colombi, Micai

DIFENSORI: Cionek, Di Chiara, Aronica, Modesto

CENTROCAMPISTI: De Rose, Barreto, Rolando, Petermann, Dall'Oglio, Luca e Nicola Rigoni, Viola, Giovanni e Giacomo Tedesco, Di Gennaro, Diana

ATTACCANTI: Di Michele, Lafferty, Brienza, Makinwa, Possanzini