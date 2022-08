Torino-Palermo, da Sirigu e Balzaretti a Belotti e Amauri: la formazione dei doppi ex

Il suggestivo undici riporta 'in campo', tra gli altri, anche Corini e Santana

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Torino e Palermo si ritroveranno dopo ben cinque anni dall’ultimo confronto, con il teatro del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2022/2023 che sarà lo stadio “Olimpico Grande Torino” il 6 agosto alle ore 21.15.

In maglia granata ed in casacca rosanero hanno militato tanti giocatori, tra meteore, campioni e vere e proprie leggende dei club di riferimento. Il totale dei “doppi ex” dagli anni 2000 in poi è di ben trenta giocatori. Proveremo a stilare un possibile undici titolare considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due maglie.

PORTIERI

Facendo partire la lista dal ruolo del portiere, notiamo come questo sia il ruolo più folto di interpreti che, specialmente i tifosi palermitani, ricorderanno con estremo piacere. Tra i doppi ex figurano “colossi” del calibro di Gianluca Berti, Salvatore Sirigu e Stefano Sorrentino. Il primo è stato uno dei leader della storica promozione in Serie A del Palermo di Zamparini nel 2004 ma meteora a Torino; il secondo è senza dubbio il simbolo della formazione rosanero tra le più importanti della storia moderna del club nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, mentre non possono passare inosservate le 141 presenze raccolte dal portiere sardo coi granata dal 2017 al 2021; infine, Sorrentino è riuscito ad ottenere una promozione dalla Serie B alla Serie A con entrambe le maglie, rispettivamente nel 2005 e nel 2014, oltre alla miracolosa salvezza in Sicilia del 2016.

DIFENSORI

Meteore in una squadra ma icone nell’altra, il reparto difensivo evidenzia alcuni profili che una delle due tifoserie potrebbe aver già dimenticato, mentre l’altra li elegge nella propria hall of fame. L’emblema di questo discorso potrebbe essere Kamil Glik, difensore polacco che ha raccolto zero presenze con il Palermo in Serie A e quattro in Europa League, mentre a Torino è stato un pilastro del reparto arretrato per cinque anni nonché capitano della squadra. Esperienza simile anche per Matteo Darmian, comprimario per Delio Rossi nella stagione 2010/2011 dei rosanero ma titolarissimo in maglia granata fino al 2015. Ricordi positivi con entrambe le maglie per Cesare Bovo ed Andrea Mantovani, con il primo tra i leader del già citato tecnico Delio Rossi ed il secondo che ha ottenuto una promozione con i piemontesi insieme a Sorrentino nel 2005. Spostandoci sull’altra corsia, fece scalpore il trasferimento di Federico Balzaretti dal Torino alla Juventus proprio nel 2005, con il laterale mancino che in seguito diventerà uno dei terzini più celebrati e performanti della storia del Palermo.

CENTROCAMPISTI

Anche per quanto riguarda il reparto di centrocampo troviamo dei nomi importanti e storici, specialmente per i rosanero. Il più altisonante è senza dubbio quello di Eugenio Corini, capitano del Palermo, specialista dei calci piazzati e condottiero non solo della promozione in Serie A nel 2004 ma anche della qualificazione nelle coppe europee nelle stagioni successive, mentre al Torino ha raccolto 44 presenze dal 2007 al 2009. Invece, per il campione del mondo Simone Barone, le due squadre più significative della propria carriera sono state proprio quella rosanero e quella granata. Nonostante sia passato da Torino in una fase calante del proprio percorso dal calciatore all’inizio della stagione 2014/2015, Antonio Nocerino è stato indubbiamente uno dei centrocampisti più completi e gladiatori dell’ultimo ventennio del Palermo, con tre anni significativi in Sicilia a testimoniarlo dal 2008 al 2011. Menzioni d'onore anche per Andrea Gasbarroni, uno dei protagonisti della promozione in Serie A con il mister Francesco Guidolin, ed Aimo Diana, che è recentemente tornato allo stadio "Renzo Barbera" in veste di allenatore della Reggiana.

ATTACCANTI

Nel reparto più avanzato, uno dei primi calciatori balzati alla mente di entrambe le tifoserie, protagonista sia da Palermo sia da Torino sarà stato probabilmente Andrea Belotti. Il "gallo" si è affermato in rosanero nella stagione in Serie B del 2013/2014, per poi confermare il proprio rendimento anche nella massima serie italiana. Tuttavia, è con la maglia granata che il classe 1993 è riuscito ad esprimere appieno le proprie potenzialità, diventando l'ottavo miglior marcatore della storia del club piemontese con 107 gol realizzati. Chi invece non ha lasciato un bellissimo ricordo a Torino (con entrambe le squadre della città) ma che invece è rimasto uno dei giocatori più apprezzati dell'ultimo ventennio a Palermo è Amauri. Passato da Torino solamente in prestito dal Napoli nella stagione 2012/2013, Mario Alberto Santana è tuttavia entrato nella storia rosanero, diventando l'unico giocatore a partecipare ed a firmare almeno una rete a tutte e quattro le divisioni italiane, entrando successivamente a far parte dello staff del club siciliano.

La formazione titolare dei doppi ex di Torino e Palermo potrebbe essere questa, ipotizzando un modulo 4-3-1-2:Sirigu; Darmian, Glik, Bovo, Balzaretti; Nocerino, Corini, Barone; Santana; Belotti, Amauri.

Questo il totale complessivo dei trenta “doppi ex” di Palermo e Torino dagli anni 2000 in poi:

Portieri: Sorrentino, Sirigu, Berti, Benussi, Rubinho, Ujkani;

Difensori: Darmian, Glik, Bovo, Mantovani, Balzaretti, S.Masiello, Dellafiore, M.Pisano;

Centrocampisti: Acquah, Barone, Nocerino, Kurtic, Gazzi, Gasbarroni, Corini, Diana, Codrea, Asta;

Attaccanti: Amauri, Belotti, Rauti, Stevanovic, Santana, Di Michele.