Palermo, Gazzetta dello Sport: “Di Francesco vede la Ternana, Ceccaroni e Vasic…”

L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" sviscera i vari contorni della crisi trasversale attraversata dal Palermo di Eugenio Corini. Parabola discendente intrapresa dalla squadra rosanero subito dopo la precedente sosta del campionato cadetto, quando dopo la vittoria di Modena Brunori e compagni parevano pronti a spiccare il volo e lanciare l'assalto alla capolista Parma. Anche il calendario sembrava fornire un ghiotto assist alla formazione rosanero con un poker di gare interne tra le cinque in programma. Premesse confortanti poi disattese dai riscontri sul rettangolo verde: involuzione evidente sul piano prestazionale, progressimo smarrimento di condizione, autostima e certezze, appena quattro punti racimolati in cinque match con ben tre sconfitte contro avversari abbondantemente alla portata. Crisi aperta e City Group che conferma la fiducia a Corini, con il Palermo comunque ancora terzo in classifica ed in corsaper la promozione in A. Tante le riflessioni da fare ed altrettante le criticità da approfondire l fine di trovarvi rimedio. La rosea si sofferma in particolare su condizione atletica ed infortuni, definendo priorità assoluta in vista della ripresa del campionato il recupero dei giocatori attualmente ai box. Rientrati da poco Coulibaly, Valente, Di Mariano e Buttaro, il prossimo a tornare a disposizione di Corini dovrebbe essere Federico Di Francesco. Obiettivo recuperare l'attaccante esterno ex Lecce per la trasferta contro la Ternana, dopo la lesione di primo grado al polpaccio destro occorsagli contro l a Sampdoria nel match perso di misura a Marassi. Saranno più lunghi i tempi per Ceccaroni, lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra patita contro il Brescia. Non si ha ancora contezza dei tempi di recupero di Vasic, alle prese con un edema al retto femorale. L'ex Padova si pensava potesse recuperare per la gara contro il Cittadella ma il suo rientro è di fatto rimandato a dopo la sosta.