Palermo, Gazzetta dello Sport: “Corini in sella. Infortuni e condizione fisica…”

La crisi trasversale del Palermo analizzata in un minuzioso approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Involuzione palese, nel gioco e nei risultati, con la compagine di Corini che è repentinamente passata da una media promozione ad uno score da retrocessione a stretto giro di posta. Nonostante la contestazione fragorosa ed il dissenso manifestato da gran parte della tifoseria, durante e dopo l'ultimo match interno perso contro il Cittadella, il City Group ha con il suo silenzio assenso confermato di fatto la fiducia a Corini. La holding controllante del Palermo FC non contempla esoneri facili o precipitosi, valutando l'andazzo in modo globale ed a medio-lungo termine. I numeri della crisi sono eloquenti ed evidenti, al pari del crollo prestazionale, di risultati e del rendimento dei singoli. La terza posizione in classifica certifica che il Palermo di Corini è ad oggi in linea con il target prefissato dalla proprietà, ma il trend negativo genera ovviamente preoccupazione e perplessità nelle stanze dei bottoni. Tra le principali criticità oggetto di approfondimento tra management, staff ed area tecnica l'aspetto mentale, psicologico ed atletico, con i troppi infortuni che hanno avversato il percorso della squadra legati a doppio filo con un deficit di condizione fisica. Molte riflessioni verranno fatte, il Palermo non è mai stato con l'organico al completo fin dal ritiro estivo e la natura muscolare di gran parte degli infortuni impone delle accurate disamine. Il tutto in una situazione ambientale non semplice, con la contestazione della tifoseria nei confronti dell'operato del tecnico esplosa in modo plateale dopo l'ultima sconfitta contro il Cittadella al Barbera.