Modena-Palermo, Bianco: “Miglior avversario per riscattarci. City Group? Io penso…”

”Dopo la gara col Venezia ho fatto i complimenti ai miei calciatori perché hanno affrontato a viso aperto, senza paura, una squadra costruita per restare nella zona altissima della classifica. Al tempo stesso ho detto loro che non mi è piaciuto come si sono comportati dopo il 2-1 degli avversari, a metà ripresa, quando sono andati in difficoltà. Per cerare la rimonta, e il tempo c’era, dovevano continuare a sviluppare i concetti di gioco sui quali stiamo lavorando da luglio, non cercare altre soluzioni. Abbiamo perso una gara, ne perderemo ancora da qui alla fine del campionato perché questa è la natura stessa del nostro sport, ma l’importante, già dalla gara col Palermo, è essere il Modena dei sei risultati utili consecutivi, ottenuti sviluppando un certo tipo di percorso. Noi, anche rispetto alla squadra di Corini, un’altra destinata a lottare per la promozione diretta, siamo all’inizio di un percorso nuovo, ma dobbiamo crederci, soprattutto quando affrontiamo le difficoltà, che non mancheranno neppure contro siciliani”.