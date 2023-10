Cosenza, Marras: “Vincere a Palermo? Balsamo per la nostra autostima. Rosa favoriti”

Marras commenta la vittoria a Palermo del suo Cosenza ma vede comunque i rosanero di Corini favoriti per la promozione in Serie A.

Il Cosenza è una delle sorprese dell'attuale Serie B e soprattutto è una delle formazioni più temibili per le big specialmente quando gioca lontano dal "Marulla". A commentare questo momento positivo dei rossoblù c'è Manuel Marras, intervistato ai microfoni di tuttob.com:

"Ritrovarsi in zona playoff è sicuramente un dato molto positivo. Se però andiamo ad analizzare tutte le partite, ritengo che ci manchi anche qualche punto; soprattutto tra le mura amiche potevamo fare di più. In casa abbiamo lasciato qualche punto per strada; mi riferisco in particolare alla partita contro il Modena nella quale, a mio parere, meritavamo la vittoria, e invece abbiamo addirittura perso incassando gol nel finale. Anche contro la Cremonese abbiamo fatto un’ottima partita, ma siamo usciti dal campo a mani vuote. L’obiettivo resta la salvezza, da centrare il prima possibile: il mantenimento della categoria è la priorità. Una volta salvi, speriamo di poterci divertire...".

Le due vittorie a Palermo e a Pisa - “La nostra mentalità è quella di giocarcela su tutti i campi e vincere in piazze così importanti è un balsamo per la nostra autostima”.

Le favorite per la promozione in Serie A -“Parma, Palermo e Venezia: vedo queste tre davanti a tutti. Dietro a loro metterei la Cremonese, piuttosto che il Como che ha fatto oggettivamente un buon mercato. Poi ci saranno delle outsider, come sempre…”.

Crisi Sampdoria -“La Serie B è difficilissima, ma onestamente non mi aspettavo un inizio così deficitario da parte dei blucerchiati. Vedo una squadra poco esperta, soprattutto di questo campionato, benchè in alcune partite meritasse qualcosa di più. Purtroppo quando entri in un vortice negativo è sempre difficile uscirne”.

E sul prossimo impegno contro ilLecco, attualmente ultimo - "Una gara difficilissima, come tutte quelle della Serie B dove non esistono partite scontate. Sicuramente non dovremo commettere l’errore di prenderla sottogamba, anzi servirà più lucidità e concentrazione del solito per ottenere i tre punti”.

