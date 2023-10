Modena-Palermo, i convocati di Corini: riecco Insigne, conferma Mateju. Assenti…

Diramata la lista dei convocati di mister Eugenio Corini per la trasferta del suo Palermo a Modena, per la nona giornata di Serie B.

Il Palermo si prepara alla sfida del "Braglia" contro il Modena in programma questo sabato alle ore 14.00. Come preannunciato in settimana, è tornato arruolabile Roberto Insigne che si era fermato a causa di una gastroenterite nello scorso match contro il SudTirol. Continua ad essere un immancabile anche il difensore Ales Mateju. Ancora assenti e da valutare nel corso della sosta post Modena, alcuni elementi come Francesco Di Mariano, Nicola Valente ed Alessio Buttaro.