Modena-Palermo, quote dei bookmakers: Bianco favorito su Corini. Il segno 2…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per il Modena da parte dei bookmakers in vista della sfida del "Braglia".

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria conquistata domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", il Palermo va a caccia del tris e di conferme. Sabato 7 ottobre, alle ore 14:00, allo Stadio "Alberto Braglia", gli uomini di Eugenio Corini sfideranno il Modena in occasione della gara valevole per la nona giornata di Serie BKT 2023-2024.