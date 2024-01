Modena-Brescia, Maran: “Cistana si allena a mille e anche se è il più chiacchierato”

"Ero rientrato da poco, fermarmi è stata una rottura. C’è una gran voglia di ripartire, si. È la sensazione mia e dei ragazzi, e c’è la voglia di rimisurarci e sfidare squadre che ci danno stimoli, pur sapendo le difficoltà. Il Modena è una squadra ambiziosa, una società ambiziosa, allenata bene. Visto anche il mercato ha ben chiaro l’obiettivo, ovvero lottare per la Serie A. Gare così ci devono far alzare l’attenzione, ma devo anche essere stimolanti e probanti. Ho voglia di vedere la mia squadra che impatto avrà in questo match”.

SUI SINGOLI- "Abbiamo lavorato bene, qualcuno ha avuto e ha qualche problemino: Borrelli era uscito malconcio dalla partita con il Parma, abbiamo fuori Olzer e Fogliata, il primo per influenza e il sogno per un trauma. Bisoli sarà una decisione dell’ultimo istante. Cistana? Lo valuto sul campo, durante gli allenamenti. Non è cambiato nulla in lui: si allena a mille e anche se è il più chiacchierato, non è turbato e non turba gli altri. A turno siamo entrati tutti in queste dinamiche, fa parte del nostro gioco”.