Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Ranocchia, Seck, Cistana le mosse rosa”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle mosse del Palermo FC in sede di calciomercato invernale. In via di definizione l'arrivo di Filippo Ranocchia, duttile centrocampista classe 2001 attualmente in forza all'Empoli. Club rosa che sarebbe vicinissima ad ottenere l'assenso del calciatore il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Formalmente il ragazzo rientrerà alla base dal prestito all'Empoli per poi essere ceduto a titolo definitivo al Palermo per una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro. L'arrivo in Toscana di Zurkowski, di ritorno dallo Spezia, è un ulteriore indizio, il Palermo sembra ormai aver battuto la concorrenza di Cagliari, Salernitana, Hellas Verona e Udinese. Per quanto riguarda il laterale basso di destra, restano in piedi le ipotesi Dickmann e Venuti ma l'alternativa pista estera dal bacino City Group permane opzione spendibile. Ritorno di fiamma per Demba Seck del Torino con Valente in uscita, Palermo che vorrebbe imbastire l'operazione in prestito con diritto di riscatto, granata che mirano alla cessione a titolo definitivo del cartellino. Se dovesse partire Marconi, al management rosanero piace sempre il profilo di Andrea Cistana, centrale difensivo in forza al Brescia di Cellino.