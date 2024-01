Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Avanti per Ranocchia, Soleri in bilico”

Il club targato City Football Group avrebbe individuato nel profilo di Filippo Ranocchia, duttile centrocampista classe 2001, il tassello ideale per impreziosire il mosaico a disposizione di Eugenio Corini in zona nevralgica. "Il Palermo è molto vicino a Filippo Ranocchia. Con ogni probabilità sarà quello relativo al centrocampista perugino il primo movimento in entrata dei rosanero in questa sessione di mercato. L’operazione è bene avviata", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".