Palermo, Gds: “Campo e calciomercato, bivio gennaio. Ranocchia ok, ma non basta…”

Gennaio è un mese che va capitalizzato al massimo, sull rettangolo verde ed in sede di calciomercato, per recuperare il terreno perduto sulle dirette concorrenti e centrare l'obiettivo Serie A, palesato ad inizio stagione dal Palermo targato City Football Group. Questo il senso dell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, in cui si sottolinea il peso specifico di un mese da sempre molto temuto in passatto dai tecnici rosanero susseguitisi durante l'era Maurizio Zamparini. Un crocevia di frizioni e scompensi che spesso destabilizzava la squadra anziché compattarla e migliorarla, ma chiaramente adesso è tutta un'altra storia e non vi sono segni di continuità col passato in questo senso. Sabato prossimo a Padova contro il Cittadella sarà importante partire subito molto forte, per dare slancio alla classifica e segnale ai competitor, ma bisognerà soprattutto innestare in rosa calciatori che accrescano cifra tecnica e di personalità dell'organico. Il budget stanziato dal City Group per questa finestra di mercato - sottolinea il noto quotidiano cartaceo regionale -- è considerevole ed il probabile arrivo di Ranocchia rappresenta un buon inizio, ma chiaramente non basta serve ancora tanto altro , visto come si stanno muovendo le dirette concorrenti alla promozione. Il treno della Serie A è troppo importante sul piano economico e della visibilità rispetto al torneo cadetto, nessuno vuole perderlo e tutti sono pronti a lanciarsi all'inseguimento della capolista Parma. Bisognerà muoversi con oculatezza, decisione e tempestività per anticipare e superare la folta e qualificata concorrenza in campo e sul mercato.