Iachini: “Il Palermo ha fatto un ottimo percorso. Playoff? C’è possibilità per tutti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo, Beppe Iachini, in merito al rush finale dei rosanero nel campionato di Serie B e non solo.

Mediagol ⚽️️

Parola a Beppe Iachini. L'ex allenatore del Palermo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tmw. Tra le tante tematiche affrontate, Iachini si è soffermato sul percorso del Palermo di Eugenio Corini e su due ex rosanero oggi in forza alla Roma come Paulo Dybala e Andrea Belotti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

NAPOLI- "Il Napoli ha meritato. La società ha fatto grandi scelte, questa vittoria poi ripaga la bravura di Spalletti: sono contento per lui e per la piazza azzurra. È bello vedere la gente festeggiare dopo tanti anni. E questo successo è la conferma che la programmazione è sempre importante. Scelte inizialmente impopolari. Dare via Insigne, Ruiz, Koulibaly e Mertens e sostituirli non era facile. Ma la bellezza di questo progetto sta nell’organizzazione che ha messo su De Laurentiis. E Giuntoli ha trovato gente all’altezza della situazione”

DYBALA E BELOTTI- "Paulo è forte, sarebbe determinante ovunque. A Roma ha trovato un ambiente favorevole che gli dà carica, fiducia ed entusiasmo. E quando hai la fiducia è tutto più bello. Sicuramente aver preso Dybala a parametro zero è stato un grande colpo per la Roma.Belotti? È arrivato in ritardo, con una preparazione approssimativa. Adesso la sua condizione è migliorata. Davanti a lui sapeva di avere altri due attaccanti di livello”.

FUTURO- "Ho ricevuto diverse proposte in A e in B ma ho preferito aspettare, così sono andato all’estero a trovare degli amici e colleghi per aggiornamento. E ne ho approfittato per migliorare l’inglese, che oggi è importante. Sono stato da Conte, Guardiola ed Emery. E nei prossimi giorni andrò da De Zerbi. Sara anche un’occasione per migliorare ancora la lingua inglese”.

FROSINONE- "Sono contento per l’organizzazione della società, per il presidente e per Guido Angelozzi con cui ho avuto il piacere di lavorare a Sassuolo. Merita questa soddisfazione, il lavoro ha portato dei frutti. Bravo Fabio Grosso per il lavoro fatto sul campo”.

PALERMO E PLAYOFF SERIE B- "Una bella lotta, come sempre. Lottare per i playoff con 46 punti non si è quasi mai verificato, la media degli altri anni era più alta. C’erano squadre come Benevento, Brescia e SPAL che non avevano certo preventivato questi tipo di stagione. Il Palermo ha fatto un ottimo percorso, c’è stato un cambio di società e ora è iniziata la crescita del lavoro per organizzare un ritorno di Serie A nel futuro. Vedendo la quota playoff c’è possibilità per tutti. Basta un filotto di vittorie. Guardate il Venezia: uscito dalla zona calda si è trovato ad un passo dei playoff”.