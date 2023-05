SONDAGGIO PALERMO: che modulo utilizzeresti in queste ultime tre partite?

Uno dei temi al centro delle riflessioni di tifosi e addetti ai lavori è quello del modulo coniato da Eugenio Corini in questa stagione. Un 3-5-2 elastico che all'occorrenza può declinarsi in un 3-4-3 o in un 4-4-2. Nel corso delle sue conferenze, il tecnico ex Brescia è stato chiaro e non ha lasciato trasparire l'ipotesi di una rivoluzione tattica in vista del finale di campionato. "Mancano quattro partite, è difficile stravolgere qualcosa su cui hai lavorato. Le alternative cambiando sistema non sono quelle corrette per sviluppare qualcosa di diverso", ha dichiarato Corini alla vigilia della sfida contro il Como di Longo.