Marino: “Una proprietà forte non sbandiera sogni. Palermo-Spal sarà decisiva”

I SINGOLI- "Sala e Segre hanno conoscenza della categoria. Marco ha qualità nell’attaccare gli spazi e sa crossare. Entrambi potranno essere utili per una futura promozione in A. Nedelcearu è un leader silenzioso. Magari non ti prenderà otto in pagella ma è un professionista molto serio. Stulac ha avuto sfortuna per l’infortunio. Indispensabile? A Empoli era chiuso da Ricci che, per me, sarà in pianta stabile in nazionale. Davanti alla difesa è uno dei migliori. Tutino bluff? No, ha solo bisogno di fiducia e continuità. Pigliacelli mi sorprese per temperamento: quando giocava con i piedi, in alcuni casi eccedendo; ma anche perché ha subito puntato al posto di Pelizzoli, il vice capitano reduce dalla serie A. Di lui ricordo un particolare che mi fece “morire”: a Frosinone, il Trapani perdeva per uno a zero e a pochi minuti dalla fine, Mirko, dopo una parata, partì palla al piede fino all’area avversaria e propiziò un’azione che per poco non portava al pareggio. Ne parlarono giornali e tv ed è diventato virale sul web. Brunori?Una vera sorpresa, anche in B, e in odore di azzurro. Mancini sa che tra le grandi che puntano allo scudetto e all’Europa, ci sono pochi italiani. Brunori ha colpito con i fatti: è un attaccante moderno che non dà riferimenti, mobile e dinamico, valori straordinari per il Ct ed essenziali per raggiungere i play off. Poi, chissà…".