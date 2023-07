Gravina: “Lecco vince e oggi è in Terza Categoria. Brescia saccheggia stadio e oggi è in B”

"Il calcio vivrà un’estate abbastanza infuocata nei tribunali - prosegue il numero uno della Figc- per ragioni che prima o poi dovremo affrontare in maniera decisa. Nel calcio si vince ma si può anche perdere e quando si perde bisogna dimostrare di aver assimilato il senso della sconfitta, che non piace ma va accettata. Pensare che ogni anno i campionati italiani debbano subite un impatto negativo per colpa di chi ha perso e attende riammissioni o ripescaggi non fa bene allo sport e ai suoi valori. Oltre a fare un danno al brand del calcio italiano, proprio quando stiamo cercando di valorizzarlo", conclude Gravina.