Italia, Gravina: “Risultati? I disfattisti si ricordino dell’Europeo vinto nel 2021”

Momento decisamente complicato per il calcio italiano a livello internazionale. La selezione di Roberto Mancini ha perso la semifinale di Nations League e arranca nel girone di qualificazione a Euro2024 , gli azzurrini di Nicolato hanno appena subito la cocente eliminazione dagli europei di categoria. Brucia ancora la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, arrivata dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021. Su questo argomento si è soffermato il numero uno della FIGC , Gabriele Gravina . Di seguito le sue dichiarazioni alle colonne de "L'Avvenire":

"Mi dispiace deludere i tifosi quando non ci qualifichiamo ai Mondiali o alle Olimpiadi, ma io vinco in altri settori e nelle dimensioni in cui la FIGC sta investendo in risorse economiche e soprattutto umane. Quanto ai risultati, faccio notare ai disfattisti che la Nazionale di Roberto Mancini oltre a un Europeo vinto nel 2021 aveva anche stabilito il primato mondiale delle 37 partite di imbattibilità, record strappato alle vecchie e vincenti selezioni di Spagna e Brasile"