Serie B, Gravina: “Organici definiti entro 30 giorni. Slittamento? Opzione concreta”

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito alla situazione del campionato di Serie B

Continua il momento di caos del campionato di Serie B, che non ha ancora trovato le 20 squadre che comporranno l'organico 2023/24. Dopo l'esclusione di Lecco e Reggina al momento della domanda di ammissione, il recente Consiglio Federale di stamattina ha riammesso solamente il club lombardo dopo i ricorsi. Con ancora un posto vacante, pronti a darsi battaglia sono oltre ai calabresi anche Perugia e Brescia, retrocesse quest'anno in Serie C.