Cremonese, Quagliata: “Sfida con il Palermo? Ci tengo tanto. In B poco dislivello”

La Cremonese di Davide Ballardini, dopo la retrocessione in Serie B, è una delle papabili candidate alla promozione diretta. In questo scorcio di campionato in cinque giornate la formazione grigiorossa ha collezionato quattro punti, palesando il problema dei gol. Due le reti subite, ma altrettanto quelle realizzate, numeri da migliorare se si vuole ambire a un campionato di vertice. La società lombarda ha investito comprando a titolo definitivo dal Genoa il bomber più prolifico degli ultimi campionati cadetti, ovvero Massimo Coda. Proprio l'attaccante nativo di Cava dei Tirreni, ha subito timbrato all'esordio permettendo ai suoi di vincere. Tra le file dei grigiorossi anche Giacomo Quagliata, palermitano doc, adocchiato da diverse formazioni tra Serie A e Serie B. Il terzino sinistro dopo le giovanili in Italia e l'esordio tra i professionisti con la maglia della Pro Vercelli, ha trovato fortuna in Olanda con la casacca dell'Heracles Almelo. Lo scorso gennaio, la formazione del patron Francesco Dini, ha acquistato il cartellino del giocatore facendolo diventare un punto fermo della squadra. Ai microfoni di "La Provincia", ha parlato il siciliano. Di seguito le dichiarazioni: