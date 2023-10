Cosenza, Forte: “Sfida contro la Sampdoria delicata. Importante trovare equilibrio”

Il Cosenza di Fabio Caserta sta stupendo tutti. Già dalla sessione estiva del calciomercato erano chiare le ambizioni della società che non voleva soltanto una salvezza conquistata all'ultima giornata come nelle ultime stagioni. La ciliegina sulla torta è stato il ritorno in Calabria di Gennaro Tutino che aveva riportato i lupi in Serie B stagioni fa. Attualmente la formazione rossoblù si trova quinta a quota quattordici punti a meno sei dal Parma capolista. Nel prossimo turno di campionato la formazione del presidente Guarascio, sfiderà in trasferta la Sampdoria. La società blucerchiata sta vivendo un periodo complicatissimo con il penultimo posto in classifica e solamente quattro punti conquistati, considerando anche la penalizzazione inflitta ad inizio anno. Andrea Pirlo, nonostante la posizione in bilico, detiene ancora la fiducia della società capitanata da Andrea Radrizzani, ex presidente del Leeds. Ovvio però, che il tecnico ex Juventus deve provare ad invertire il trend già dalla prossima sfida contro i lupi in casa. Francesco Forte, attaccante ex Ascoli e ospite del club “Gigi Marulla” di Tarsia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della trasferta contro i liguri: