Budan: “Parma, Palermo e Venezia? Spero in un tris di promozioni”

Le dichiarazioni rilasciate da Igor Budan, ex attaccante tra le altre di Venezia, Palermo e Parma.

Mediagol ⚽️️

"La Serie B è un campionato interessante, quest’anno più che mai, almeno per quanto mi riguarda", così Igor Budan intervenuto sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport". L'ex attaccante, che in passato ha indossato le maglie di Venezia, Palermo e Parma, vede in vetta alla classifica del torneo cadetto proprio tre delle squadre che hanno caratterizzato la sua carriera: "Fa piacere vedere tre piazze a cui sono molto legato ai primi tre posti della classifica di B. Le seguo tutte con grande affetto: il Venezia è la squadra che mi ha portato in Italia, il Parma quella con cui sono riuscito ad impormi in Serie A e dove ho segnato più gol; a Palermo sono cresciuto come uomo, ho conosciuto una città bellissima e ho avuto la possibilità di giocare con campioni di altissimo profilo, penso a Pastore, Miccoli, Cavani, Ilicic, Dybala, Kjaer e altri ancora".

I tre club hanno qualcosa in comune: "Le proprietà straniere innanzitutto. Poi - afferma Budan - l’attenzione per l’impiantistica, il fatto che hanno confermato l’allenatore dando continuità al buon lavoro svolto la passata stagione. E poi gli attaccanti. Hanno tre bomber di ottimo livello per la Serie B: Colak, Brunori e Pohjanpalo sono dei trascinatori in grado di fare la differenza".

Chiosa dell'ex rosanero sulle favorite per la promozione in Serie A: "Parma e Venezia già la passata stagione hanno fatto i playoff. Il Palermo è stato costruito bene e viene da una stagione positiva. La B è difficile, è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Di certo sono tre ottime squadre. Io spero in un tris di promozioni... così non faccio torto a nessuno (ride, ndr). L’entusiasmo fa tanto nel calcio. E quindi per il Palermo il Barbera pieno può essere un fattore determinante. Ricordo bene come in certe partite eravamo letteralmente trascinati dalla tifoseria rosanero", conclude Igor.

