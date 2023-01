Ascoli-Palermo, da Barzagli e Di Donato a Brienza e Budan: la formazione dei doppi ex

Il suggestivo undici riporta 'in campo', tra gli altri, anche Andelkovic e Almici

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Nella ventesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 28 gennaio alle ore 14.00, Ascoli e Palermo si affronteranno allo stadio "Del Duca".

Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale degli ex e “doppi ex” dagli anni 2000 in poi, proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex rosanero e bianconeri, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERI

L'unico estremo difensore ad aver vestito sia la maglia rosanero sia quella bianconera dagli anni 2000 in poi è Francesco Benussi. Piccolo scorcio di Serie C1 per il portiere veneto appena ventenne in prestito dal Venezia. Approdato al Palermo nel 2010, Benussi ha fatto da chioccia al titolare Salvatore Sirigu, rispondendo presente nelle poche situazioni in cui è stato chiamato in causa ed occupando il ruolo da titolare nel percorso, seppur breve, della formazione di Delio Rossi in Europa League.

DIFENSORI

Partendo dal pacchetto più arretrato, uno dei doppi ex più recenti è Alberto Almici. Proprio Palermo ed Ascoli sono le esperienze più longeve fino a questo momento del terzino classe 1993. L'Atalanta lo mandò in prestito per due stagioni in Serie B, raccogliendo 66 presenze con la maglia bianconera. In rosanero, Almici ha disputato un campionato e mezzo ben figurando, scegliendo di proseguire successivamente la propria carriera alla SPAL. Il primo dei nostri ipotetici difensori centrali è Giuseppe Bellusci, attualmente in forza proprio all'Ascoli e che aveva iniziato la propria avventura tra i professionisti proprio in bianconero. Due stagioni a Palermo per l'ex Catania, entrambe in Serie B, culminate con il fallimento della passata società. Al centro della difesa troviamo Andrea Barzagli, uno dei più titolati della nostra formazione. Due anni di Ascoli tra Serie C e B mentre sono ben quattro le stagioni in Sicilia del campione del mondo, tutte disputate in massima serie dal 2004 al 2008. Chiude il pacchetto difensivo Sinisa Andelkovic, il quale era stato mandato in prestito all'Ascoli la stagione successiva al suo approdo al Palermo. Adattato come laterale di sinistra, Salvatore Aronica ha raccolto trentuno presenze con la maglia bianconera ed undici con quella rosanero.

CENTROCAMPISTI

L'assoluto emblema dell'asse Ascoli-Palermo è senza dubbio Daniele Di Donato, il quale ha lasciato un ricordo indelebile ad entrambe le tifoserie. Ben due promozioni da protagonista con i rosanero rispettivamente alla prima ed all'ultima stagione disputata in Sicilia. 144 presenze in rosanero condite da quattro reti per l'attuale tecnico del Latina, mentre sono ben 217 le presenze in bianconero con nuovamente quattro reti realizzate. Gli altri due centrocampisti della nostra ipotetica formazione non sono doppi ex, bensì solamente ex: il primo è Eddy Gnahoré, classe 1993 che ha disputato una sola stagione con il Palermo in Serie B mettendo a segno quattro reti. Attualmente in forza proprio all'Ascoli, il francese non scenderà tuttavia in campo contro la propria ex in quanto infortunato. Chiude il reparto quello che è l'ex della sfida tra Ascoli e Palermo del prossimo sabato, ovvero Dario Saric. L'italo-bosniaco è "esploso" in Serie B proprio con la formazione marchigiana, con cui ha collezionato settanta presenze condite da sei reti. I riflettori del "Del Duca" saranno puntati anche sull'attuale mezzala del Palermo.

ATTACCANTI

Sono solamente due gli attaccanti del nostro ipotetico undici titolare ma ben divisi in quanto a doti tecniche. Il primo della coppia è Franco Brienza, comparso spesso nella nostra rubrica, che era stato mandato in prestito all'Ascoli dopo due stagioni in rosanero tra Serie C e Serie B. Esperienza formativa nelle Marche per il fantasista campano, il quale ha raccolto trenta presenze con sette reti all'attivo. Ex bandiera del Palermo, con i rosanero Brienza conta ben 219 presenze con 25 gol siglati. Chiude il reparto e la formazione il centravanti Igor Budan. Inondato dall'affetto della piazza rosanero nei momenti difficili che la vita gli ha riservato, l'attaccante croato è passato da Ascoli Piceno mandato in prestito dall'Atalanta chiudendo la stagione 2005/06 in bianconero. Con i siciliani, Budan ha realizzato quattordici reti spalmate in 66 presenze.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare degli ex e doppi ex di Palermo e Ascoli:

Modulo 5-3-1-1: Benussi; Almici, Bellusci, Barzagli, Andelkovic, Aronica; Gnahoré, Saric, Di Donato; Brienza; Budan.

Portieri: Benussi;

Difensori: Bellusci, Salvi, Almici, Milanovic, Prestia, Andelkovic, Barzagli, Aronica;

Centrocampisti: Gnahoré, Saric, Lores Varela, Giorgi, Di Donato, Modesto, Vicari;

Attaccanti: Fabbrini, Monachello, Bentivegna, Budan, Brienza.