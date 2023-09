Cosenza, Caserta si prepara alla sfida di Palermo: squadra rossoblù quasi al completo

Solo un probabile forfait per la formazione di Fabio Caserta in occasione della sesta giornata di Serie B con la sfida tra Palermo e Cosenza.

Il Cosenza si prepara al match valido per la sesta giornata di Serie B 2023-2024 contro il Palermo, in programma questo venerdì alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". Trasferta impegnativa per i rossoblù a secco di vittorie nelle ultime quattro giornate, nonostante il pari in rimonta messo a segno al novantottesimo contro il SudTirol nell'ultima giornata profumi di vittoria per i tifosi calabresi.