Palermo, Valente a rischio per il Cosenza. Vasic torna arruolabile, Insigne…

Il Palermo si prepara al match valido per la sesta giornata di Serie B 2023-2024 contro il Cosenza, in programma questo venerdì alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sui possibili indisponibili della formazione di Eugenio Corini in vista della sfida contro i calabresi.

Nicola Valente, a causa di un fastidio muscolare arrivato lo scorso lunedì, ha lavorato individualmente per l’intera seduta, con il numero 30 rosanero che sarà valutato dallo staff delle "aquile" in vista della gara di venerdì. Davvero sfortunato l'ex Carrarese che durante la sosta dettata dagli impegni nazionali si era fermato per un sovraccarico muscolare all’adduttore, riuscendo tuttavia ad essere disponibile per la trasferta di Ascoli, pur non arrivando a scendere in campo.