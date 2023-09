Corini: “A livello di gioco fatto di più, 0-0 risultato giusto. Il caldo ha inciso”

"I primi 10 minuti loro hanno fatto meglio, siamo partiti col freno a mano tirato. Poi abbiamo fatto un primo tempo importante, abbiamo costruito tanto. Troppa fretta e frenesia. La prestazione nel secondo tempo l’abbiamo fatta. Abbiamo mostrato tanta volontà di vincere, c’è grande rammarico. C'era la volontà di una vittoria che avrebbe dato gioia ai tifosi. Peccato per quell’eurogol. È mancata un po’ di lucidità nella finalizzazione. Il caldo ha inciso, la squadra è stata resistente e reattiva, sul lungo siamo durati tanto. Siamo andati tantissime volte in aerea. Quando non finalizzi l’avversario inizia a crederci e hanno trovato questo gol molto bello. Il Cosenza ha fatto la partita che doveva fare, eravamo consapevoli dei loro valori. Lo 0-0 poteva essere il risultato più giusto, a livello di gioco abbiamo fatto qualcosa in più. Insigne? Penso sia una botta, valuteremo domani. Ma non sono preoccupato".