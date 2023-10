Como, Ioannou: “Contro il Catanzaro per vincere. Non siamo meno forti del Parma”

Il Como nonostante il settimo posto occupato in graduatoria non sta vivendo un momento brillante. I lariani infatti vengono da un pareggio e tre sconfitte consecutive e cercano la scossa sin dalla prossima sfida di campionato in casa contro il temibile Catanzaro che sta stupendo tutti. Obiettivo dei lombardi è la qualificazione agli spareggi promozione, scopo momentaneamente raggiunto, ma nell'ultimo periodo la formazione non ha ingranato la marcia nel migliore dei modi. Del momento negativo ha parlato Nicholas Ioannou attraverso le colonne de La Provincia di Como. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

MOMENTO - “Abbiamo perso contro due squadre retrocesse dalla Serie A, non c’è dubbio che perdere ci abbia dato fastidio ma non dobbiamo pensarci troppo perché non possiamo permettercelo. Non ci sentiamo meno forti di Parma e Cremonese, anche a livello difensivo abbiamo dimostrato di essere un ottimo reparto. I gol nascono quasi sempre da errori ed è giusto ammettere che ci sono state delle disattenzioni nelle ultime uscite e non dovremmo ripeterli”