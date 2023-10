Parma-Como, Pecchia: “Contro di noi vogliono fare tutti bene. Serie B dura, cambi…”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, è intervenuto al termine del match interno contro il Como di Moreno Longo

Parma e Pisa si sono affrontate nell'anticipo del decimo turno di campionato. Dopo un match molto combattuto ad uscirne vincitori sono stati i padroni di casa che hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Man e Charpentier. A nulla è valso ai fini del risultato la rete realizzata da Barba se non per le statistiche. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Fabio Pecchia. Di seguito le dichiarazioni:

FINALE DI GARA - "Non interamente. Fino al 2-0 sì, poi abbiamo subito quel gol su una situazione che andava gestita meglio. Anche per come è nato il calcio d'angolo. Dobbiamo continuare a lavorare, c'è sempre qualche spunto nuovo dopo ogni partita, gli avversari sono tutti sempre più tosti e contro il Parma vogliono fare sempre bene".

CRESCITA MENTALE - "Con i giovani è così, ci vuole tempo. Devono maturare, noi abbiamo subito tanti schiaffi, tante buone cose e tante ricadute. Ciò che è stato ci è servito, continuare a lavorare con lo stesso gruppo ci ha dato un vantaggio. La voglia di incidere da subito e imprimere il ritmo può portare a rischiare nel finale, ma anche oggi abbiamo segnato nei primi minuti, la strada è lunghissima, dobbiamo continuare ad insistere con questa convinzione".

DUE CENTROCAMPISTI E BONNY - "Il cambio Sohm-Bonny ci porta ad avere caratteristiche diverse in quella zona. Bernabé era ammonito e non aveva più energie. C'era il rischio, ci siamo trovato con Bonny e Charpentier, alla fine ha pagato perché abbiamo segnato. Potevamo rischiare di subire, ma siamo riusciti invece a segnare".

CENTROCAMPO A TRE DEL COMO - "Pensavo giocasse Da Cunha, quando poi ho visto che non era tra i convocati mi sono immaginato una soluzione così, ma il dubbio c'era".

APOTEOSI DEL COLLETTIVO - "Se vogliamo essere sempre competitivi per tutta la stagione deve essere così. Nell'arco della stagione ognuno ha momenti migliori e cali fisiologici, abbiamo bisogno di tutti. Non è semplice entrare a gara in corso, atteggiamento impeccabile. Nel finale è stata impegnativa, ma queste partite servono, dobbiamo renderci conto che questa è la Serie B".

DOPO VENEZIA VITTORIA DI MATURITA' - "Primo tempo molto bello per intensità, qualità e lucidità. La avevamo preparata così, se vogliamo trovare il neo dovevamo essere più cattivi nel cercare il secondo gol. Avevamo di fronte una squadra con un attacco forte, con presenze in Serie A, ci può stare concedere qualcosa. Sulla reazione non avevo dubbi, abbiamo lavorato bene, si trattava solo di tradurre il lavoro in campo. Nella ripresa abbiamo lottato e sofferto, è così la Serie B, bisogna giocarsela per novanta minuti"

