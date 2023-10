Parma-Como, Longo: “Inizio condizionato. Regalato vantaggio, obiettivo serie A…”

"Inizio condizionato dall'aver subito gol dopo pochi minuti, da una palla ingenua e in un frangente inevitabile. In un gara contro la capolista e sentita, abbiamo perso fiducia e subito nei primi venti minuti, per poi venire fuori nel finale con Ioannou e Cutrone, nella ripresa poi ci abbiamo provato senza però incidere. L'abbiamo riaperta con tenacia e con voglia, con un gol arrivato nel finale che per quello visto abbiamo migliorato. Purtroppo non abbiamo interpretato al meglio la gara come annunciato, è lo step che ci manca per crescere, soprattutto in queste gare contro questi avversari con un Parma che ha tecnica e fisicità di altra categoria. Sotto il profilo del gioco e della propositività siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così. Iniziamo le partite in sordina? Non è un ordine mio ovviamente, è un atteggiamento che detta la partita. Il mio input è quello di dare intensità sin dal primo minuto. E' la seconda volta di seguito che regaliamo il vantaggio agli avversari, se vogliamo stare nella parte alta di classifica, non ce lo possiamo permettere. Le nostre ambizioni? continuare a crescere per stare nei piani alti della classifica, dobbiamo fare uno step di consapevolezza, per stare in certe posizioni bisogna saperci vivere. Sappiamo che alcuni organici sono superiori a noi, proprio per questo dobbiamo colmare questo gap. La nostra piazza ha fame di calcio di alto livello, l'entusiasmo ci arriva e che ha bisogno di una scintilla per arrivare ancora più in alto. La società è sempre attenta e lavora al meglio, passo dopo passo, per costruire al meglio il progetto per arrivare in Serie A"