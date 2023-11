Cittadella, Marchetti: “Spendiamo poco, manteniamo questa linea. Nessun fallimento”

"É una linea che abbiamo sempre tenuto e so quanto spendono gli altri solo adesso che è stata pubblicata questa classifica, ma penso che anche in serie C ci sia chi mette più soldi di noi. Io guardo solo a quella che è la nostra realtà e a quello che serve fare qui. Ho tenuto determinate linee e cerco di fare la squadra sulla base di queste e del budget. Ho sempre detto che non c’è solo un obiettivo tecnico, il Cittadella è sempre virtuoso nei pagamenti puntuali e non ha mai rischiato il fallimento proprio perché attua una politica equilibrata e idonea alla piazza. É dunque una bellissima soddisfazione, ma da vedere nell’ottica giusta e non giudicandoci solo come il club che spende di meno. - conclude Marchetti - Non abbasso gli obiettivi perché spendo meno degli altri e non mi precludo traguardi cercando sempre di fare il massimo. I giocatori non vengono gratis e io scelgo quelli da Cittadella, la capacità sta nel cercare calciatori che abbiano determinate caratteristiche tecniche, economiche e morali per cui dietro c’è un lavoro importante".