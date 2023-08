Catanzaro-Ternana 2-1: Vandeputte risponde a Raimondo nel finale, Lucarelli ancora ko

Al Via del Mare di Lecce è andato di scena il match valido per la 2a giornata del campionato di Serie B , tra il Catanzaro di Vincenzo Vivarini , reduce da un pareggio esterno, contro la Cremonese e la Ternana del tecnico Cristiano Lucarelli , attualmente fermo a zero punti, dopo il ko del Libero Liberati, rifilato dalla favoritissima Sampdoria di Andrea Pirlo .

Gara piacevole al Via del Mare. Il Catanzaro parte meglio e si porta in vantaggio all'11 con il tap in di Biasci che converte in rete il colpo di testa di Iemmello inizialmente respinto da Iannarilli. Nel corso del match cresce la Ternana che trova il pareggio proprio sul gong con una rete da centravanti purissimo da parte di Raimondo, bravissimo in acrobazia a insaccare sul secondo palo un cross di Mantovani.