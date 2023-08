Catanzaro-Ternana, le probabili formazioni: c’è Iemmello, Luperini e Corrado dal 1’

È tutto pronto per la sfida che chiuderà la seconda giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, allo Stadio “Via del Mare”, il Catanzaro sfiderà la Ternana di Cristiano Lucarelli. Una gara in programma a Lecce per via dei noti problemi e ritardi legati allo Stadio “Ceravolo”, che ha ricevuto l'ok ma solo a partire dalla prossima sfida interna con lo Spezia. Scongiurata l’ipotesi porte chiuse, saranno aperti solo tre settori dell’impianto, due per i sostenitori del Catanzaro e quello degli ospiti per i tifosi ternani. Dunque, 1500 biglietti per tifosi calabresi e 300 per quelli ternani.