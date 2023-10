Catanzaro, Donnarumma: “Migliorati post Parma. Contro di noi le squadre hanno paura”

“Lavoro per dare il mio contributo al massimo, ora mi sento bene: ho voglia di giocare e sentirmi importante. Sono un attaccante e voglio fare gol, per me è stato sempre l’obiettivo numero uno. Ma voglio stare bene fisicamente e dare continuità nel rendimento. Il tandem con Iemmello? Sia io che Pietro ci mettiamo a disposizione, quando si gioca con calciatori forti viene più tutto naturale. La nostra prima partita insieme è andata bene e giocando consolideremo la nostra intesa. Giocare contro di noi non è facile, le squadre hanno paura di venirci a prendere e tendono a stare più compatte. Questo è segno di una crescita di squadra importante. Da quella partita contro il Parma è migliorata la consapevolezza e sappiamo su quali aspetti intervenire. Le squadre spesso ci aspettano per recuperare palla e ripartire: lo abbiamo capito e dobbiamo cercare di non fare gli stessi errori”.