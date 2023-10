Palermo, Stefano Piazza: “Stulac, la punizione è per chi ha lasciato lo stadio prima”

Stefano Piazza, comico e presentatore palermitano nonché grande tifoso rosanero, ha commentato sui social il gioiello su calcio piazzato di Leo Stulac in Palermo-Spezia, con lo sloveno che ha riacciuffato il pari al quattordicesimo minuto di recupero: "Ciao a tutti, sono Stefano Piazza e sono 3 minuti e 7 secondi che non rivedo per la trecentesima volta il gol di Stulac". Una "dedica" anche a coloro i quali hanno abbandonato lo stadio "Renzo Barbera" con il Palermo in svantaggio a pochi minuti dalla fine del match: "La punizione di Stulac non ha punito solo la squadra de La Spezia, ma è punizione soprattutto per quelli che sono andati via dieci minuti prima del novantesimo".