Caos Serie B, i diciotto club cadetti si schierano con il Lecco: ecco come

Il Lecco rischia di essere escluso dal prossimo campionato di Serie B nonostante il risultato dei playoff di C: Ecco la reazione dei 18 club militanti in cadettiera

Il Lecco guidato in panchina da Luciano Foschi e di proprietà di Andrea Di Nunno ha conquistato con merito la Serie B, attraverso il campo! Vincere i playoff di Lega Pro non ha comunque dato la certezza alla società lombarda di partecipare al prossimo torneo cadetto. Infatti, il prossimo 2 agosto il TAR si esprimerà sui ricorsi presentati da: Foggia, Reggina e appunto Lecco. Perugia e Brescia aspettano di conoscere il proprio destino, nonostante la retrocessione in Serie C.