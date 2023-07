Lecco, il sindaco Gattinoni: “Balata si spende come un leone per noi e questo sport”

“Ci saremmo spesi in favore di chiunque per qualcosa che non sta in piedi. Ringrazio il presidente della Lega Serie B Mauro Balata che si sta spendendo come un leone per i principi e questo vale anche per il presidente federale Gabriele Gravina. Forse un accenno di ammissione da parte del presidente della Lega Pro, visto lo spostamento delle date, sarebbe stato un atto di verità da fare. Trattare in modo diseguale il termine perentorio è sbagliato, ci sono dei criteri di proporzionalità da rispettare così come insegnava Alessandro Manzoni. La città sta vivendo qualcosa di importante, entrare in un circuito come quello della Serie B è un avvenimento storico. Intorno alla Calcio Lecco c’è stata compattezza. L’obiettivo è quello di giocare sin da subito al Rigamonti-Ceppi: un epilogo diverso rispetto a quello uscito dal campo sarebbe inaccettabile.”