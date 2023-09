Calciomercato Sampdoria, raggiunto l’accordo con Rivas. Altri attaccanti a zero…

Avvio di stagione altalenante per la Sampdoria che, nonostante i due punti di penalizzazione rappresentino una lieve zavorra per il morale, ha deluso le aspettative della piazza. La formazione allenata da Andrea Pirlo necessita di nuovi innesti specialmente nel reparto più avanzato ma, dal momento che la passata finestra di calciomercato estivo si è ormai chiusa lo scorso venerdì, resta solo il mercato degli svincolati da cui attingere.

Ecco dunque che il club blucerchiato si rifà avanti per Rigoberto Rivas. L'attaccante ormai svincolatosi dalla Reggina, squadra esclusa dall'attuale campionato di Serie B, ha anche lasciato un post via social molto profondo ed interessante sul suo addio alla squadra amaranto, prossima dal ripartire dal calcio dilettantistico. Secondo quanto riportato da sampnews24, i liguri avrebbero già raggiunto da settimane l'accordo con il calciatore honduregno. Tuttavia, la Sampdoria valuta anche altre piste a costo zero come quelle di Stefano Okaka, Felipe Caicedo e Anthony Modeste.