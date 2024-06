Calciomercato Palermo, Tuttosport: “Bivio Brunori, se rosa non abbassano pretese…”

Interessante focus consuntivo sul calciomercato delle big di Serie B pubblicato sull'edizione odierna di Tuttosport. Rilevanti le considerazioni anche sul nuovo Palermo targato Dionisi-De Sanctis, con il club di proprietà del City Football Group che punta con decisione alla promozione in Serie A dopo l'eliminazione nella doppia semifinale playoff contro il Venezia nella stagione appena conclusa. Soleri e Mancuso non faranno con ogni probabilità parte del roster offensivo a disposizione di Dionisi, lo Spezia punta forte entrambi ma la richiesta del Palermo per la boa scuola Roma viene al momento reputata eccessiva. Mancuso piace anche al Brescia, mentre ovviamente c'è la fila per i gol, l'esperienza e la caratura di un bomber navigato come Massimiliano Coda. Inzaghi vuole a Pisa due big come Viola e Lapadula che ha già guidato nella sua parabola da allenatore, per Luca Mazzitelli potrebbe scatenarsi un'asta. Il Frosinone non vorrebbe privarsene, Venezia e Parma sono pronte a garantirgli spazio e considerazione in Serie A, la Cremonese vorrebbe farne il fulcro del centrocampo con il Palermo alla finestra. Il Catanzaro prova a resistere nonostante le tante offerte per il cartellino di Jari Vandeputte che piace a Palermo, Frosinone e Sassuolo. Club rosanero che pretende cinque o sei milioni per il cartellino del bomber Matteo Brunori, cifra ritenuta decisamente eccessiva dalle squadre interessante. Se il Palermo non mitiga le pretese, il centravanti italobrasiliano rischia concretamente di restare in rosanero. Per la difesa di Dionisi è molto vicino GianMarco Ferrari, in scadenza di contratto col Sassuolo e molto stimato dal nuovo tecnico del palermo che lo ha allenato proprio in Emilia. Per lui pronto un contratto biennale,