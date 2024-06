Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Mazzitelli frena, intanto Ceccaroni…”

Pietro Ceccaroni si accorcia le vacanze e lavora duro sotto il sole di Palermo al Renzo Barbera. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone l'accento sulla voglia di riscatto del difensore rosanero dopo una stagione certamente al di sotto delle aspettative sul piano collettivo ed individuale. Tra infortuni ed un rendimento altalenante, Ceccaroni, al pari di tutti i compagni di reparto, non è riuscito a garantire quella solidità al pacchetto arretrato requisito imprescindibile per ogni squadra che ambisce realisticamente a disputare un campionato da protagonista. L'ex Venezia, già allenato da Alessio Dionisi proprio in laguna, sta svolgendo in questi giorni sedute personalizzate proprio presso l'impianto di viale del Fante, per smaltire al meglio il problema muscolare che lo ha avversato nel finale di stagione e presentarsi al top della condizione al ritiro estivo di Livigno in programma il prossimo 7 luglio. Atteggiamento e condotta lodevoli, estremamente esplicativi in relazione a spirito e determinazione che albergano nell'animo di molti dei reduci del Palermo edizione 2023-2024. C'è voglia di archiviare la delusione e voltare pagina, gettando da subito le basi per un'annata da protagonisti foriera di grandi soddisfazioni. In chiave calciomercato c'è da registrare una frenata sul fronte Mazzitelli, con il Frosinone che vorrebbe monetizzare al massimo il cartellino del forte centrocampista in caso di cessione, ma sarebbe restio comunque a privarsene in vista del prossimo torneo cadetto. Sul calciatore è forte l'interesse di molti club di Serie A, tra cui le neopromosse Como, Venezia e Parma. Trattativa non semplice con il Palermo che vaglia contestualmente altre pista per elevare cifra tecnica e livello di fosforo in seno al proprio reparto mediano.